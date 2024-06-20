Салливан обсудит с израильскими коллегами ситуацию в секторе Газа

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретится с израильским коллегой Цахи Ханегби и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером в Вашингтоне, сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным издания, встреча, вероятно, будет посвящена продолжающейся войне между Израилем и ХАМАС, напряженности в отношениях с движением "Хезболла" и опасениям США по поводу потенциального краха Палестинской администрации на Западном берегу из-за продолжающегося удержания Израилем сотен миллионов долларов налоговых поступлений.

Отмечается, что встреча пройдет на фоне очередной размолвки между странами, вызванной заявлением израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что США воздерживаются от поставок оружия и боеприпасов в Израиль.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник, советник президента США Амос Хохштейн, совершавший визиты в Израиль и Ливан, заявил премьер-министру Израиля на встрече во вторник, что его публичные комментарии были "непродуктивными" и абсолютно не соответствуют действительности".