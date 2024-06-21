Поиск

В Турции из-за природного пожара погибли пять человек и пострадали более 40

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Из-за природного пожара на юго-востоке Турции погибли как минимум пять человек, более 40 пострадали, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"В результате пожара (...) погибли пять человек и 44 пострадали, из них 10 находятся в тяжелом состоянии", - написал он в соцсети.

Пожар начался в четверг вечером на юго-востоке Турции на территории, прилегающей к провинциям Диярбакыр и Мардин. За ночь пламя распространилось на несколько небольших населенных пунктов. Рано утром в пятницу его удалось взять под контроль.

Вместе с тем на северо-западе Турции пожарные борются с другим возгоранием недалеко от города Айваджык в провинции Чанаккале. К настоящему моменту в этом пожаре никто не пострадал, однако власти эвакуировали небольшую деревню в качестве меры предосторожности.

Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 21 июня

Южная Корея выразит протест РФ в связи с договором между Москвой и Пхеньяном

Южная Корея выразит протест РФ в связи с договором между Москвой и Пхеньяном

США вводят полный запрет на использование продуктов "Лаборатории Касперского"

США вводят полный запрет на использование продуктов "Лаборатории Касперского"

США опасаются, что система ПРО Израиля не сможет отразить все удары "Хезболлы"

Тимура Иванова уволили с должности замглавы Минобороны в связи с утратой доверия

Что произошло за день: четверг, 20 июня

Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о транспортном коридоре для переброски войск

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });