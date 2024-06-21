В Турции из-за природного пожара погибли пять человек и пострадали более 40

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Из-за природного пожара на юго-востоке Турции погибли как минимум пять человек, более 40 пострадали, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"В результате пожара (...) погибли пять человек и 44 пострадали, из них 10 находятся в тяжелом состоянии", - написал он в соцсети.

Пожар начался в четверг вечером на юго-востоке Турции на территории, прилегающей к провинциям Диярбакыр и Мардин. За ночь пламя распространилось на несколько небольших населенных пунктов. Рано утром в пятницу его удалось взять под контроль.

Вместе с тем на северо-западе Турции пожарные борются с другим возгоранием недалеко от города Айваджык в провинции Чанаккале. К настоящему моменту в этом пожаре никто не пострадал, однако власти эвакуировали небольшую деревню в качестве меры предосторожности.