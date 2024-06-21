Импорт алмазов в Индию в мае вырос на 25% г/г, экспорт бриллиантов был на 8% ниже

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Индия в мае 2024 года импортировала 10,4 млн карат алмазов, что на 25% выше данных годичной давности, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

По стоимости импорт оценивается в $1,2 млрд, что на 3% выше данных мая прошлого года.

В апреле этого года импорт алмазов был на 15% ниже данных годичной давности по объему и на 19% – по стоимости (9,6 млн карат оценивались в $1,2 млрд).

Импорт выращенного в лаборатории (lab grown) алмазного сырья в январе оценивается в $69 млн, что на 18% выше г/г.

Экспорт бриллиантов из Индии в мае составил 1,54 млн карат, что на 8% ниже г/г. Эти объемы оцениваются в $1,47 млрд, что на 15% ниже данных мая 2023 года.

В апреле экспорт бриллиантов из Индии был на уровне 1,53 млн карат, что на 15% меньше данных годичной давности, а их оценка ($1,15 млрд) была на 17% ниже г/г.

Экспорт синтетических бриллиантов из Индии в мае упал на 18% г/г до $84 млн.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.