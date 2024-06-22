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Польша рассматривает возможность закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Польша рассматривает возможность закрытия всех пропускных пунктов на границе с Белоруссией, заявил в субботу польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

"Учитывая действия Беларуси, мы рассматриваем возможность закрытия всех пограничных переходов", - сказал глава МИД в эфире новостного телеканала TVN24.

"Сейчас мы выясняем, вредно ли это для экономики", - добавил Сикорский.

Польша к настоящему времени закрыла все пункты пропуска на границе с Белоруссией, кроме Кукурыки (Козловичи на белорусской стороне), пропускающего грузовики, и Тересполь (Брест), работающего на пропуск только легкового транспорта и пассажирских автобусов.

Польша Белоруссия
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