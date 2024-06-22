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Осужденный на Украине митрополит Ионафан освобожден по ходатайству патриарха Кирилла

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, осужденный на Украине, освобожден и в ближайшее время прибудет в Москву, сообщается в субботу на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Освобождение митрополита стало возможно благодаря ходатайству патриарха Русской православной церкви Кирилла, говорится в сообщении. В ближайшее время иерарх прибудет в Москву.

Винницкий городской суд 7 августа 2023 года признал Ионафана виновным в посягательстве на свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также посягательстве на территориальную целостность Украины и приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Митрополит вину не признал.

Патриарх Кирилл обратился к главам православных церквей и международных организаций, назвав обвинения в адрес митрополита Ионафана абсурдными.

Пока продолжалось рассмотрение апелляции, Ионафан находился под домашним арестом. Митрополита лишили украинского гражданства. 19 марта 2024 года у него случился инсульт.

Патриарх Кирилл Русская православная церковь Украина
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