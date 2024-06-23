Из-за сбоя в энергоснабжении остановился аэропорт Манчестера

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Манчестера приостановил работу из-за серьезных перебоев в энергоснабжении, сообщает в воскресенье Sky News.

По данным телеканала, сбой в энергоснабжении затронул лишь аэропорт, а не более широкий регион, как предполагалось поначалу. О причинах происшествия не сообщается.

Рейсы, направлявшиеся в этот аэропорт, перенаправляются в другие воздушные гавани Великобритании. Пассажирам, собирающимся вылетать из этого аэропорта, рекомендовано не направляться туда, а также связаться с их авиакомпаниями для получения каких-либо деталей.

"Мы просим прощения за неудобства и надеемся наладить нормальное обслуживание настолько скоро, насколько возможно. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства от сбоя", - комментируют ситуацию сотрудники аэропорта.