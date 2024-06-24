Первый транш помощи от прибыли с активов РФ поступит Украине на следующей неделе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Страны ЕС в начале июля передадут Украине первый транш помощи с прибыли от замороженных российских активов, сообщил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Решение принято. Мы будем использовать доходы, поступающие от замороженных активов РФ, для увеличения нашей военной поддержки Украины", - сказал Боррель перед заседанием Совета ЕС.

"Первый транш поступит Украине на следующей неделе, в июле. Второй - в один из последующих месяцев", - отметил он.

Речь идет о помощи на 1,4 млрд евро.

Кроме того, Боррель заявил, что страны ЕС разработали юридический механизм, который предоставит возможность направлять такую помощь Украине даже без единогласного решения.

"Мы будем делать это через правовую процедуру, которая позволит избежать блокировки от некоторых стран-членов", - объяснил Боррель, добавив: "раз Венгрия не участвовала в принятии этого решения, она может не участвовать и в его реализации".

Ранее Politico сообщило, что главы МИД стран ЕС в пятницу достигли договоренностей по использованию 1,4 млрд евро доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Данный механизм должен обеспечить регулярное поступление средств для помощи Киеву.

По данным Politico, доходы от российских замороженных активов будут реализовывать через страны-члены ЕС. Так, они будут закупать на эти средства товары, которые Украина включила в список приоритетных. По словам неназванных дипломатов союза, в число таких стран входят Германия, Чехия и Дания. По данным источников, Италия, Латвия, Румыния и Швеция, как ожидается, будут отвечать за следующий транш весной 2025 года.

Собеседники издания отметили, что в свою очередь Будапешт теперь может ужесточить позиции по вето на выделение Украине помощи через Европейский фонд мира. Этот вопрос совет ЕС планирует обсуждать на заседании позднее в понедельник.