Украина может в ближайшие недели получить транш за счет доходов с российских активов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Предложение об использовании в интересах Украины доходов от замороженных российских активов реализуется успешно, и первые средства поступят Киеву в ближайшие недели, заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

"Мы работаем над тем, чтобы первый транш из доходов (...) поступил Украине через пару недель", - сказал он.

Он напомнил, что есть также сформулированное на саммите G7 в Италии в середине июня обязательство предоставить Украине кредит на 50 млрд евро, который будет возмещаться за счет чрезвычайных доходов от замороженных российских активов. И Еврокомиссия работает над реализацией данной инициативы, чтобы до конца года дать Украине вместе с G7 этот заем, сказал Виганд.

Около 260 млрд евро активов Банка России в виде ценных бумаг и денежных средств было заморожено в юрисдикциях партнеров G7, ЕС и Австралии, из них более двух третей - в ЕС.