"Уральские авиалинии" и "Волга-Днепр" включены в санкционный список ЕС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" включена в санкционный список Евросоюза, сообщается в официальном журнале ЕС.

Согласно пояснениям, после начала специальной военной операции РФ на Украине компания перевозила военнослужащих в зону боевых действий на этапе мобилизации. Она также разработала "специальную схему продажи билетов совместно с министерством обороны России".

Под европейские санкции также подпала грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" и ее владельцы - Игорь Аксенов, Сергей Дьячков, Валерий Габриэль, Вильдан Зиннуров. "Волга-Днепр" ведет бизнес "в секторе, имеющем стратегическое значение для российского правительства", сказано в пояснениях.