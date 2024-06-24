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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 12:32

"Уральские авиалинии" и "Волга-Днепр" включены в санкционный список ЕС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" включена в санкционный список Евросоюза, сообщается в официальном журнале ЕС.

Согласно пояснениям, после начала специальной военной операции РФ на Украине компания перевозила военнослужащих в зону боевых действий на этапе мобилизации. Она также разработала "специальную схему продажи билетов совместно с министерством обороны России".

Под европейские санкции также подпала грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" и ее владельцы - Игорь Аксенов, Сергей Дьячков, Валерий Габриэль, Вильдан Зиннуров. "Волга-Днепр" ведет бизнес "в секторе, имеющем стратегическое значение для российского правительства", сказано в пояснениях.

Волга-Днепр Уральские авиалинии ЕС
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