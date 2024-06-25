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В Кении протестующие против повышения налогов прорвались в парламент

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В столице Кении Найроби манифестанты, протестующие против законопроекта об ужесточении налогообложения, прорвали полицейские кордоны и проникли на территорию парламента, где депутаты обсуждают этот проект.

На кадрах кенийского телевидения виден пожар на территории парламентского комплекса, слышны выстрелы из огнестрельного оружия, есть пострадавшие.

Ранее полиция перекрыла все подходы к зданию парламента в Найроби, в ключевых точках города разместили автомобили с водометами, а также усиленные подразделения спецназа.

Акции протеста проходят во вторник и в других городах Кении, в частности, в Момбасе, Накуру.

Протесты приурочены к заседанию парламента, на котором во вторник депутаты рассматривают этот законопроект, благодаря которому власти намерены получить дополнительные $2,7 млрд, сократить бюджетный дефицит и государственный долг.

Кения
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