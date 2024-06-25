Военные помогут полицейским восстановить порядок в городах Кении

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Военные окажут помощь полицейским для обеспечения безопасности в охваченных акциями протеста городах Кении, сообщает во вторник BBC.

"Силы обороны Кении 25 июня 2024 года были направлены на помощь национальной полицейской службе в ответ на ЧС в области безопасности, вызванной продолжающимися жестокими протестами", - говорится в заявлении председателя совета обороны страны Адена Баре Дуале.

Вместе с тем президент Кении Уильям Руто заявил, что все доступные силы брошены на борьбу с теми, кто "подрывает безопасность страны". Он выразил уважение молодым кенийцам, которые изначально составляли костяк протестующих, однако отметил, что на данном этапе протесты "захватила организованная преступность".

"Для Кении является серьезным ударом тот факт, что в такое важное обсуждение проникли опасные люди", - добавил глава государства.

Западные СМИ сообщают, что как минимум пять человек погибли в ходе протестов, еще 31 человек пострадал, 13 из них были ранены боевыми патронами. Манифестанты ворвались в здание парламента и подожгли его.

Также сообщалось, что среди протестующих, против которых задействовали слезоточивый газ, находилась сестра бывшего президента США Барака Обамы кенийская активистка Аума Обама.

Ранее полиция перекрыла все подходы к зданию парламента в Найроби, в ключевых точках города разместили автомобили с водометами, а также усиленные подразделения спецназа.

Акции протеста проходят во вторник и в других городах Кении, в частности, в Момбасе и Накуру.

Протесты связаны с законопроектом об ужесточении налогообложения, благодаря которому власти намерены получить дополнительные $2,7 млрд, сократить бюджетный дефицит и государственный долг.