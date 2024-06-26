Фондовые индексы Европы снизились, акции Airbus упали на 9%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы во вторник снизились, в том числе из-за ухудшения аэрокосмической корпорацией Airbus прогноза финансовых показателей на текущий год.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,2% - до 517,7 пункта.

Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,4%, германский DAX - на 0,8%, французский CAC 40 - на 0,6%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли соответственно 0,4% и 0,5%.

Цена акций Airbus рухнула более чем на 9% - до минимума за 29 недель, сообщает Trading Economics. Компания анонсировала списание в размере 900 млн евро в связи со своей космической программой. Также она заявила, что теперь ожидает скорректированную EBIT на уровне 5,5 млрд евро против ранее ожидавшихся 6,5-7 млрд евро. Прогноз поставок гражданских самолетов понижен до примерно 770 с 800.

Капитализация британского машиностроительного концерна Rolls Royce, который выпускает авиационные двигатели, уменьшилась на 1,1%.

Котировки бумаг германской фармацевтической компании Merck KGaA упали на 5,7% на новости о плохих результатах клинического тестирования нового противоракового препарата.

Акции французских ИТ-компаний подешевели вслед за падением котировок американского производителя графических чипов Nvidia днем ранее, в том числе Safran - на 3,3%, STMicroelectronics - на 1,4% и Thales на 1,9%.

Аналитики Morgan Stanley опубликовали пессимистичный прогноз для мировой отрасли товаров класса "люкс", что вызвало снижение котировок бумаг Burberry на 4,5% и L'Oreal - на 1,3%.

Между тем цена бумаг Novo Nordisk выросла на 4% на сообщении о том, что ее препарат для снижения веса Wegovy получил разрешение в Китае.

Стоимость бумаг Zealand Pharma, которая разрабатывает конкурирующий препарат, взлетели на 9,5%.

Котировки акций Eurofins Scientific SE, владеющей сетью лабораторий для исследования продуктов питания и медикаментов, повысились на 4% после падения на 20% по итогам предыдущих торгов.

Стоимость ведущих нефтяных компаний региона выросла: TotalEnergies - на 0,6%, Shell - на 0,5%, Equinor - на 0,8%. Исключением стала британская BP Plc, акции которой подешевели менее чем на 0,1%.