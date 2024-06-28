Россиянина задержали в Латвии у объектов ограниченного доступа

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В четверг в Даугавпилсе вблизи объектов ограниченного доступа был задержан гражданин России, запустивший дрон, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции Латвии.

В ведомстве отметили, что вначале полиция получила информацию о том, что вблизи объектов ограниченного доступа в Даугавпилсе летает дрон. На месте происшествия полицейские встретили гражданина России 1983 года рождения.

Информация о произошедшем была передана в Службу госбезопасности и Службу военной разведки и безопасности, сообщили в полиции.