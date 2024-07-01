В небе Сирии беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об опасном сближении в небе Сирии беспилотника возглавляемой США коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России.

"30 июня с 09:23 до 09:30 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции ХОМС на высотах от 6000 до 7000 метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии", - сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов на брифинге в понедельник.

Он добавил, что российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения.

Попов также заявил, что "за сутки со стороны коалиции зафиксировано семь случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции.

Замруководителя ЦПВС сообщил также, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) в провинции Латакия. В результате одного из обстрелов погиб сирийский военнослужащий.