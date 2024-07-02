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Офис Нетаньяху рассматривает участие низших сотрудников ПНА в послевоенном управлении Газой

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично выступает против правления палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа, но его офис больше не отвергает роль низших должностных лиц ПНА в управлении анклавом после прекращения боевых действий, сообщает The Times of Israel.

По данным осведомленных источников издания, высокопоставленные помощники Нетаньяху пришли к выводу, что лица, имеющие связи с палестинской администрацией, являются единственным жизнеспособным вариантом, который есть у Израиля, если он хочет полагаться на "местных палестинцев" в управлении гражданскими делами в Газе после войны.

Два израильских чиновника пояснили, что речь идет о жителях Газы, получающих зарплату от палестинской администрации, которые управляли гражданскими делами в секторе до насильственного захвата власти ХАМАС в 2007 году и в настоящее время проходят проверку со стороны Израиля.

Как уточнил один из собеседников, Нетаньяху начал проводить различие между руководством палестинской администрацией во главе с президентом Махмудом Аббасом и сотрудниками "более низкого уровня", которые являются частью уже созданных институтов в Газе, которые лучше подходят для этого.

Еще один источник, что возражения премьер-министра Израиля против передачи контроля над Газой "нынешней ПНА" остаются в силе, но что он мог бы проявить больше гибкости, если Рамалла проведет значительные реформы, чтобы лучше бороться с подстрекательством и терроризмом на Западном берегу.

Нетаньяху ранее заявлял, что власть в Газе не должна перейти от движения ХАМАС к движению ФАТХ, возглавляемому Махмудом Аббасом. Нетаньяху подчеркнул, что такое развитие событий стало бы "подарком для террора", и что Палестинская национальная администрация во главе с Аббасом поддерживает терроризм и ведет против Израиля глобальную кампанию в ООН и Международном суде Организации.

Биньямин Нетаньяху Газа ХАМАС Израиль
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