Главный аналитик JPMorgan по глобальным рынкам Коланович покинет банк после 19 лет работы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Главный аналитик по глобальным рынкам JPMorgan Chase & Co. Марко Коланович покинет банк после 19 лет работы.

Как пишет Financial Times, это обусловлено рядом неправильных прогнозов относительно изменений фондового рынка США в последнее время.

Коланович был одним из самых из ярых "медведей", оставшихся на Уолл-стрит. Недавно он спрогнозировал падение индекса S&P 500 почти на 25% от текущего уровня к концу 2024 года.

Он сохранял рекомендацию "выше рынка" (аналог "покупать") для американских акций во время резкого спада в 2022 году, а затем присвоил рейтинг "ниже рынка" в начале 2023 года. По итогам 2022 года S&P 500 снизился на 19%, в прошлом году увеличился на 24%.

Котировки акций JPMorgan снижаются на 0,4% в ходе торгов в среду. Рыночная стоимость банка с начала текущего года выросла на 22,3% (почти до $600 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 15,7%.