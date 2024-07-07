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Ликвидировано открытое горение травы на ж/д станции недалеко от Астраханского газзавода

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение сухой растительности на железнодорожной станции в Астрахани, сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области в воскресенье.

"В 21:54 (20:54 по Москве) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения" - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с возгоранием сухой растительности на территории Красноярского округа Астраханской области и с учетом северо-восточного направления ветра 3-8 м/с над территорией города Астрахань, Наримановского, Приволжского районов и Красноярского округа возможно наличие в атмосферном воздухе запаха гари.

Возгорание сухой растительности на площади 5 тыс. кв. метров произошло на железнодорожной станции Аксарайская - 2, в санитарно-защитной зоне Астраханского газоперерабатывающего завода. Пострадавших нет.

МЧС России Астрахань
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