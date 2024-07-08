Валютные резервы Китая в июне снизились на 0,3%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июне сократились на 0,3% - до $3,222 трлн по сравнению с $3,232 трлн месяцем ранее, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны.

Курс юаня в июне снизился на 0,3% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подорожал на 1,1% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 72,8 млн унций, не изменившись второй месяц подряд, по данным Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).

В стоимостном выражении резервы золота уменьшились до $169,7 млрд со $170,96 млрд в конце мая.