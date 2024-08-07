Валютные резервы Китая в июле увеличились на 1,1%, максимум в этом году

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июле выросли на 1,1% - до $3,256 трлн по сравнению с $3,222 трлн месяцем ранее, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны.

Это максимальный прирост с начала текущего года, отмечает China Daily.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до $3,262 трлн, по данным The Wall Street Journal. Респонденты Trading Economics ожидали $3,25 трлн.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 72,8 млн унций, сообщило также SAFE. Объем запасов драгметалла остается на этом уровне с апреля.

При этом в стоимостном выражении резервы золота увеличились до $176,64 млрд со $169,7 млрд в конце июня.