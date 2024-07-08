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Пожар произошел на пароме в Средиземном море

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на понедельник в машинном отделении парома Tenacia, он встал на якорь у испанского острова Ибица в Средиземном море, сообщают местные СМИ.

"В ночь на понедельник на пароме Tenacia итальянской судоходной компании GNV произошел пожар в машинном отделении, что вынудило судно встать на якоре примерно в 30 морских милях (55 км - ИФ) к северу от острова Ибица. На борту парома находятся 350 пассажиров и 61 член экипажа. Компания заявила, что пострадавших нет. Пожар был погашен экипажем судна. Ни одна из зон, доступных для пассажиров, не пострадала от пожара, нет пострадавших и среди членов экипажа", - пишет издание со ссылкой на заявление перевозчика.

Паром Abel Matutes испанской судоходной компании Balearia остановился рядом с итальянским судном, чтобы иметь возможность принять участие в спасательных работах, если морские власти региона решат, что это необходимо.

Как уточняется, оба судна отправились из порта Валенсии в столицу острова Майорка Пальма-де-Майорку практически в одно и то же время - около 9 вечера в воскресенье. Владеющие ими компании конкурируют между собой на маршруте.

"К месту, где стоят паромы, прибыл морской спасательный катер. К ним также плывут еще несколько катеров. Дальнейшие действия зависят от того, сможет ли команда Tenacia запустить двигатели. Если это окажется невозможно, либо его отбуксируют в порт с пассажирами, либо их эвакуируют на другое судно", - пишут местные издания.

Ибица Средиземное море Майорка
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