Эксперты ожидают, что прибыль компаний из S&P 500 во II кв. выросла на максимум за 2 года

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Прибыль американских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, во втором квартале увеличилась почти на 9%, что является самым существенным приростом с начала 2022 года, прогнозируют опрошенные FactSet аналитики.

С начала 2024 года S&P 500 поднялся примерно на 16%, чему способствовало повышение котировок акций всего нескольких крупных технологических компаний, включая Nvidia Corp., Apple Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc.. Это привело к росту стоимости рынка до самого высокого уровня с конца 2021 года, оставляя место для разочарования, если нынешний сезон отчетности не оправдает прогнозов, пишет Financial Times. Отношение цен акций компаний к ожидаемой прибыли сейчас превышает 21 раз по сравнению с 19 раз в январе.

"Нам нужны прибыли, чтобы не отставать от этой стоимости, - заявила главный инвестиционный стратег Charles Schwab Лиз Энн Сондерс. - Я не думаю, что это будет ой-ой-ой квартал, который не оправдает ожиданий, но очевидно, что планка поднята довольно высоко".

Между тем аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что рост прибыли крупных технологических компаний замедлился в апреле-июне в среднем до 30% в годовом исчислении с 38% в предыдущем квартале.

Вместе с тем ожидается, что повышение прибыли остальной части корпоративной Америки поддержит дальнейший рост рынка. Хотя некоторые эксперты полагают, что важность технологических гигантов настолько высока, что даже более высокие по сравнению с прогнозами прибыли известных компаний из других отраслей могут оказаться недостаточными для того, чтобы компенсировать влияние на рынок ежедневных новостей от крупных техкомпаний.

"Настроения рынка таковы, что мне непонятно, сможет ли хорошая прибыль, скажем, Pfizer Inc., Johnson & Johnson или Walmart Inc. перевесить хороший или плохой день у цен акций Nvidia и Microsoft", - отмечает главный рыночный стратег Interactive Brokers Стивен Сосник.

Главный аналитик Deutsche Bank Бинки Чадха ожидает, что более высокие прибыли энергетических и сырьевых компаний компенсируют более медленный подъем в сфере высоких технологий, но отметил, что потенциал летнего ралли на рынке ограничен. "Рост прибылей уже заложен в цену, - полагает он. - Мы ожидаем, что прибыли будут хорошими, но я не думаю, что это обязательно станет положительным катализатором для рынка".

При этом в Goldman Sachs прогнозируют, что за счет хороших финансовых показателей компаний к концу текущего года S&P 500 достигнет нового максимума в 5600 пунктов.