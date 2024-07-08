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Штаты надеются, что Индия при контактах с РФ поднимет тему территориальной целостности Украины

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Власти США надеются, что руководители Индии при контактах с коллегами из РФ будут поднимать тему территориальной целостности Украины, заявил в понедельник представитель американского Госдепа Мэтью Миллер.

"Мы ясно говорили Индии о наших опасениях в связи с ее отношениями с Россией. И мы надеемся, что индийское руководство (...) будет ясно говорить РФ о необходимости соблюдения устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил он, отвечая на вопрос о визите в Россию индийского премьера Нарендры Моди.

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