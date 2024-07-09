Песков не комментирует информацию о просьбе Моди отпустить индийских участников СВО

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать информацию, что премьер-министр Нарендра Моди на встрече с Владимиром Путиным поднял вопрос об увольнении и возвращении домой индийцев, проходящих службу в российской армии и участвующих в СВО.

"Мы эту тему никак не комментируем", - ответил Песков.

По его словам, 8 июля Путин и Моди общались в неформальной обстановке на протяжении трех часов.

"Было достаточно содержательное общение. Общались один на один", - сказал он.

9 июля два лидера перед началом переговоров посетят ВДНХ, а затем отправятся в Кремль.

"Сегодня продолжается официальный визит премьер-министра Индии Моди в России. Они с президентом Путиным начнут рабочий день вместе с посещения ВДНХ. Они осмотрят павильон "Атомная энергия и атом". Это один из интереснейших павильонов в экспозиции ВДНХ. Потом они отправятся в Кремль", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле сначала состоится беседа лидеров "в так называемом узком составе".

"Хотя состав будет достаточно широкий с обеих сторон. Затем будет достаточно важное протокольное мероприятие", - сообщил Песков.

На расширенной части переговоров будет присутствовать большая делегация с обеих сторон. По словам Пескова, с докладами выступят руководители ведомств.

Вечером во вторник у Путина планируются закрытые рабочие встречи и совещания.