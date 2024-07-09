Корвет ТОФ и корабли ВМС НОАК провели тренировку по досмотру судна

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота совместно с отрядом боевых кораблей Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) провели тренировку по досмотру судна в ходе совместного военно-морского патрулирования в акватории Филиппинского моря, сообщила пресс-служба ТОФ.

"Во время проведения эпизода по досмотру подозрительного судна российские и китайские военные моряки отработали алгоритм совместных действий досмотровых групп. Фрегат ВМС НОАК "Хэншуй" имитировал подозрительное судно, которое было остановлено по требованию согласно плану тренировки", - говорится в сообщении.

Для оказания воздушной поддержки с борта эсминца "Иньчуань" ВМС НОАК и корвета "Совершенный" ТОФ в воздух были подняты палубные вертолеты.

После высадки на условное подозрительное судно российские и китайские военнослужащие из досмотровых групп отработали алгоритм совместных действий, в ходе которых осмотрели помещения, проверили документацию и досмотрели груз.

В результате на борту было условно обнаружено оружие, после чего капитан судна был "арестован".

Задачами совместного патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР. Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было проведено в 2021 году.