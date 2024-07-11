Вертолеты ТОФ и армии Китая отработали организацию посадок на корабли в Филиппинском море

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в Филиппинском море отработали действия по организации взаимных посадок на корабли в рамках совместного военно-морского патрулирования, сообщила пресс-служба ТОФ.

"С началом тренировки совместный отряд кораблей в составе корвета "Совершенный" ТОФ, эсминца "Иньчуань" и фрегата "Хэншуй" ВМС НОАК совершил перестроение в специальный боевой порядок", - говорится в сообщении.

Затем с российского и китайского кораблей в воздух были подняты палубные вертолеты. Одновременно вертолетчики ТОФ и ВМС НОАК выполнили облет вокруг кораблей и совершили посадки на корабли друг друга. В это время авиагруппы отрабатывали прием вертолетов на свой борт, корректируя пилотов по радиосвязи. Далее, не заглушая двигатели, по общей команде вертолеты взлетели и по утвержденному алгоритму вернулись на свои корабли.

В ходе выполнения тренировки вертолеты поддерживали в воздухе заданную высоту в 200 метров.

Задачами совместного патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР. Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было проведено в 2021 году.