Годовые капвложения КНР в электросетевую инфраструктуру к 2030 году вырастут до $157 млрд

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Годовые капитальные вложения Китая в свою электросетевую инфраструктуру к 2030 году вырастут до $157 млрд с порядка $102 млрд в этом году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Rystad Energy.

Общий объем инвестиций в ближайшие шесть лет превысит $800 млрд.

В том числе в январе-апреле этого года они подскочили на 24,9% в годовом выражении, до 122,9 млрд юаней ($17 млрд).

Для сравнения: администрация президента США Джо Байдена в октябре 2023 года анонсировала вложения на $3,5 млрд в 58 проектов на территории 44 штатов.

Несмотря на огромную государственную программу затрат, в Китае есть признаки роста давления на систему распределения и передачи электроэнергии, отмечает FT.

За последний год власти более 100 уездов и городов пяти китайских провинций приостановили подключение к распределительным линиям новых небольших объектов солнечной генерации.

Кроме того, власти не менее 12 из 34 провинций потребовали от операторов солнечной генерации или рекомендовали им использовать системы хранения энергии, чтобы снизить нагрузку на сети.