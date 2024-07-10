Польша закрыла для фур единственный КПП для автоперевозок на границе с Белоруссией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Польша закрыла для въезда из Белоруссии единственный доступный для автомобильных грузоперевозок пограничный пункт пропуска на польско-белоруской границе, сообщает в среду Государственный таможенный комитет республики.

"Польская сторона с 03.00 10 июля не принимает грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через пункт пропуска "Козловичи" ("Кукурыки" на польской стороне - ИФ)", - говорится в сообщении.

В белорусской таможне отметили, что за прошедшие сутки очередь на въезд в ЕС через указанный КПП выросла с нуля до 600 фур.

"В направлении Беларуси через данный пункт пропуска транспортные средства пока следуют, но гораздо медленнее обычного", - сообщает ведомство. Там добавили, что "со слов водителей, пересекающих границу, поляки усилили контроль".

Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что страна рассматривает возможность закрытия всех пропускных пунктов на границе с Белоруссией.