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Италия в 2025 году может выделить Киеву $1,7 млрд в рамках пакета помощи НАТО

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Доля Италии в пакете помощи НАТО Украине в следующем году составит $1,7 млрд, сообщает в среду газета Corriere della Sera.

По ее данным, премьер Италии Джорджа Мелони на саммите НАТО в Вашингтоне "подпишет финальное заявление, в котором сообщит, что обязывается выделить Украине $1,7 млрд в следующем году".

При этом в последние два года ежегодная итальянская помощь Киеву была на уровне $1,2 млрд, отмечает издание. Речь в данном случае идет как о военной помощи, так и о выделении средств на иные нужды.

В общей сложности НАТО планирует зафиксировать объем помощи Украине на следующий год на уровне в $40 млрд, половина этой суммы придется на европейских союзников.

Газета подчеркивает, что скорее всего речь будет идти о соответствующей договоренности только на следующий год. Изначально США и руководство НАТО добивались того, чтобы это было соглашение на несколько лет вперед.

Corriere della Sera также подчеркивает, что в Риме выступают против идеи, согласно которой эти выплаты Украине должны быть юридически обязательными.

Италия Украина
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