Нидерланды выделят Украине более 200 млн евро на защиту энергоинфраструктуры

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф объявил о решении выделить Украине пакет помощи в размере более 200 млн евро для защиты и восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом он написал в соцсети X.

"Пакет мер направлен главным образом на защиту и ремонт объектов энергетической инфраструктуры", - пояснил он.

Кроме того, по словам Схоофа, в пакет входит, в частности, "дополнительное финансирование гуманитарной помощи" Киеву.