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Кремль готов к диалогу по Украине, но при условии понимания, о чем будет речь

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россия готова к диалогу по украинскому урегулированию, но в Москве должны понимать, о чем будет идти речь на второй конференции по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили о возможности пригласить Россию на вторую конференцию по Украине.

"Вы знаете, что президент Путин и Российская Федерация всегда открыты для диалога, мы никогда не отказывались от диалога, но мы должны понимать, о чем идет речь", - ответил Песков.

"С самого начала мы сказали, что для нас расширение НАТО на территорию Украины является недопустимым, недопустимой для нас угрозой для нашего существования, для нашей безопасности", - сказал Песков.

Комментируя публикации о том, что это мероприятие может состояться в Саудовской Аравии, он отметил, что не уверен в их достоверности и что "место проведения - это важно, но это вторично".

"Никакой точной субстанции на этот счет сейчас нет, нет понимания о какой повестке дня может и идти речь", - добавил Песков.

"Еще очень важно помнить: обсуждать вырванные из общего контекста безопасности отдельные элементы мы не будем. А об этом говорил Путин, что мы готовы и хотим обсуждать в комплексе всю ситуацию, все аспекты, связанные с безопасностью на континенте, с безопасностью нашей стороны, с гарантиями безопасности для других государств. Все это должно обсуждаться вкупе", - отметил Песков.

Дмитрий Песков НАТО Украина Саудовская Аравия Владимир Путин
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