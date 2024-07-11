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Во Франции локализовали пожар в Руанском соборе

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пожар в соборе во французском городе Руан удалось локализовать, сообщают в четверг местные власти.

"Пожар локализован. Выражаем благодарность пожарным, которые продолжают работу", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети местной префектурой.

На данный момент около 100 пожарных задействованы в тушении огня, сообщает телеканал BFM TV. На локализацию пожара ушло менее двух часов, отмечает газета Le Monde.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в четверг сообщалось о возгорании на шпиле Руанского собора. С 2016 года на шпиле проводятся реставрационные работы.

Эксперты начали расследование, чтобы определить причину пожара.

Готический католический собор в Руане отнесен к числу памятников национального наследия Франции. Его высота составляет 151 метр. С 1876 по 1880 год он считался самым высоким зданием мира.

Франция Руан Руанский собор
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