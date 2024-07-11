Четыре страны ЕС хотят совместно разработать крылатую ракету с дальностью более 500 км

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Польша, Франция, Германия и Италия достигли договоренности о совместной разработке крылатой ракеты с дальностью более 500 км, чтобы заполнить пробел в европейском арсенале НАТО, сообщило в четверг агентство PAP со ссылкой на информацию министерства национальной обороны Польши.

"На полях саммита НАТО в Вашингтоне Польша, Франция, Германия и Италия подписали письмо о намерениях по совместной разработке крылатой ракеты с дальностью более 500 км", - говорится в сообщении.

"Цель - наладить сотрудничество в развитии наших ключевых возможностей в области глубоких ударов, а в перспективе - совместные проекты по конкретным решениям, которые позволят заполнить пробелы, снизить затраты и сократить сроки внедрения", - прокомментировало Минобороны Польши, заявление которого приводит агентство.

PAP отмечает, что создание таких ракет наземного базирования с дальностью более 500 км, способных поражать цели в глубоком тылу противника, "могло бы заполнить пробел, который сейчас существует в этой области в европейских арсеналах".