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Песков отметил, что планы главы Еврокомиссии придают ЕС "военную окраску"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию оборонного европейского союза придают ЕС "военную окраску" и подтверждают настрой государств континента на нагнетание напряженности и конфронтационные методы во внешней политике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг его попросили прокомментировать обещание главы Еврокомиссии в случае ее переизбрания на второй срок создать в ЕС оборонный союз, в том числе с проектами в обеспечении противовоздушной и киберобороны.

"Совместная политика обороны и безопасности это, собственно, одно из направлений общей работы в рамках Европейского союза. Так было всегда в ходе европейской интеграции, но это никогда не было основным направлением развития Европейского союза. По всей видимости, госпожа фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов и придании ЕС военной окраски", - сказал Песков.

"В любом случае, это лишний раз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, на конфронтацию и опору на конфронтационные методы в своей внешней политике", - добавил он.

Представитель Кремля заявил, что пока стоит воздерживаться от исчерпывающих трактовок этой инициативы, но заметил, что "эта работа явно будет пересекаться с тем взаимодействием, которое страны Евросоюза имеют в рамках Североатлантического альянса".

Песков отметил, что "Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском союзе и на Украине защищает свои интересы в условиях, когда страны Евросоюза исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченностей России".

"Это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наши внешнеполитические подходы", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков ЕС Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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