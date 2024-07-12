Китай в мае снизил закупки дорожающего СПГ на фоне растущих поставок по газопроводам

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Поставки природного газа по трубопроводам играют все более значимую роль в топливном балансе Китая. Особенно это заметно по статистике переходных месяцев – осенних и весенних, когда все ближе паритет между трубой и СПГ.

В мае 2024 года Китай увеличил общий импорт природного газа по отношению к тому же месяцу прошлого года (13,510 млрд куб. м) на 0,4% до 13,558 млрд куб. м, сообщает Главное таможенное управление КНР. Даже при таком скромном росте это новый максимум для соответствующего месяца.

Более детальную внешнеторговую сводку, с разделением на экспортеров, китайская таможня опубликует на следующей неделе.

Газопроводы

Трубопроводный газ Китай получает от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Поставки трубопроводного газа в годовом сравнении должны были вырасти прежде всего благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по "Силе Сибири". Для других экспортеров трубопроводного газа объективные условия должны быть благоприятными: отопительный сезон позади, а летний пик потребления еще не наступил - ничего не мешает экспортировать максимальные объемы.

В предыдущем отчетном месяце - апреле - китайский импорт трубопроводного газа обновил абсолютный максимум, достигнув 6,2 млрд куб. м. За счет дополнительного календарного дня в мае эта цифра могла вырасти до 6,4 млрд куб. м.

СПГ

Исходя из прогнозируемой динамики трубопроводных поставок, на долю СПГ могло в мае 2024 года прийтись 7,2 млрд куб. м, или 5,5 млн тонн, что несколько меньше, чем в мае 2023 года (5,96 млн тонн). Предыдущие 8 месяцев подряд поставки СПГ уверенно росли по отношению к соответствующему месяцу прошлых лет.

Сдерживать рост закупок СПГ могло в том числе увеличение цен на рынке. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в мае 2024 года вырос до $400 за тысячу кубометров после $360 в апреле.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".