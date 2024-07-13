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Минобороны заявило об уничтожении 20 единиц техники ВСУ "Искандером"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что комплексом "Искандер-М" нанесен удар с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона ВСУ с боеприпасами в селе Буды Харьковской области.

"В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе 3 БМП "Мардер" и до 120 военнослужащих ВСУ", - сообщили в ведомстве.

"Контроль результатов огневого поражения осуществлялся БпЛА Орлан-10", - отметили в ведомстве.

Там заявили, что эшелон был с техникой 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Минобороны РФ опубликовало кадры удара.

Искандер-М Минобороны РФ
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