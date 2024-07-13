Нетаньяху не уверен в ликвидации военачальников ХАМАС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что нет полной уверенности в гибели главы военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммада Дейфа при израильском ударе на юге сектора Газа.

"Все еще нет абсолютной уверенности в том, что этих двух ликвидировали", - приводит Ynet слова Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве. Помимо Дейфа, речь шла о его заместителе Рафе Саламехе.

При этом израильский премьер заявил, что "так или иначе" Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожит руководство ХАМАС.

По словам Нетаньяху, Дейф был организатором нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Ранее в субботу израильские военные сообщили, что ударили по району Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис. Авиаудар был нацелен на ликвидацию Дейфа.

По данным The Times of Israel, в Минздраве Газы сообщили, что в результате авиаудара погибли 90 человек, 300 пострадали.

По данным ЦАХАЛ, жертвами, скорее всего, стали бойцы ХАМАС, поскольку удар, по израильской версии, был нанесен по комплексу, принадлежащему этому движению. Издание отмечает, что в этот момент там находились Дейф и Саламех.