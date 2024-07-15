Переговоры о прекращении огня в Газе возобновятся в Катаре на этой неделе

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников возобновятся на этой неделе, группы переговорщиков, как ожидается, прибудут в столицу Катара уже 15 июля, сообщили израильские СМИ.

Возобновление непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем стало возможным после того, как радикальная палестинская группировка отказалась от прежнего требования полного прекращения израильской стороной военных действий и вывода всех войск из Газы в качестве условия для запуска поэтапного плана урегулирования в анклаве. В Израиле заявили, что такая позиция ХАМАС открывает возможность договориться.

На прошлой неделе переговоры об условиях сделки, предусматривающей прекращение вооруженного конфликта в Газе, возвращение захваченных ХАМАС израильских заложников в обмен на освобождение части палестинских заключенных, вели в Дохе директор ЦРУ США Уильям Бернс, премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа и глава разведки Египта Аббас Камель.

Арабские СМИ приводят слова источника в ХАМАС, который сказал, что "переговоры продолжаются, чтобы помешать Израилю заявить, что ХАМАС стал причиной провала сделки".

По данным израильских СМИ, Израиль проинформировал египетских посредников о том, что не намерен прекращать военные действия против ХАМАС до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. В частности, израильская сторона намерена продолжить операции против главарей группировки в секторе Газа.

Ранее канцелярия премьер-министра Нетаньяху обнародовала принципы, которыми Израиль не намерен поступаться в ходе непрямых переговоров с ХАМАС. Так, Израиль при любой сделке должен сохранить возможность возобновлять военные действия до тех пор, пока не будут достигнуты все цели военной операции.

Требования Израиля включают недопустимость поставок оружия для ХАМАС через границу Газы с Египтом, запрет на возвращение вооруженных террористов на север Газы, обязательное освобождение максимального количества заложников.

Кроме того, план, согласованный Израилем и получивший одобрение президента США Джо Байдена, позволит Израилю вернуть заложников, не нанося ущерба другим целям военной операции.