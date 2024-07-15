ТОФ сообщил о старте российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2024"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В китайском порту Чжаньцзян состоялась церемония открытия российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2024", сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

Пресс-служба ТОФ сообщила, что в понедельник из порта Чжаньцзян в море для проведения учений выходит совместный отряд кораблей России и Китая.

В его составе корветы "Громкий" и "Резкий" ТОФ, эсминец "Иньчуань", фрегаты "Дали" и "Хэншуй", универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху" ВМС Китая.

"Российско-китайское учение "Морское взаимодействие - 2024" пройдёт в период с 15 по 17 июля", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

"В ходе манёвров в море экипажи кораблей ТОФ и ВМС НОАК проведут совместные учения по ПВО, противолодочное учение с привлечением морской противолодочной авиации НОАК, а также отработают пополнение запасов на ходу. Также моряки двух стран примут участие в тренировке по спасанию на море", - сказано в сообщении пресс-службы.

12 июля ТОФ сообщил о прибытии в китайский порт Чжаньцзян российских корветов "Громкий" и "Резкий".

По официальной информации, в порту Чжаньцзян находится штаб Южного флота ВМС КНР, его операционная зона - Южно-Китайское море и Тонкинский залив.

По данным ТОФ, первое совместное военно-морское учение ВМФ РФ и ВМС КНР проведено в 2005 году в Жёлтом море. С 2012 года их проводят на регулярной основе в различных регионах.

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Китай также проводят в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместное военно-морское патрулирование. В нем, в частности, задействован российский корвет "Совершенный".

13 июля Минобороны РФ сообщило, что в ходе совместного патрулирования в Филиппинском море корабли России и Китая провели учение с практическими артиллерийскими и условными ракетными стрельбами.