Российские и китайские корабли в ходе учения "уничтожили" подлодку в Южно-Китайском море

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В первый день российского-китайского учения "Морское взаимодействие - 2024" моряки двух стран отработали противолодочные действия и провели артиллерийские стрельбы, сообщила во вторник пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Морская часть военно-морского учения ВМФ РФ и ВМС НОАК "Морское взаимодействие - 2024" началась с отработки противолодочного эпизода, в ходе которого совместными усилиями в акватории Южно-Китайского моря была обнаружена и условно уничтожена "вражеская" подводная лодка, - говорится в сообщении. - В ходе практических действий боевые расчёты российских и китайских кораблей выполнили стрельбу из реактивных бомбомётных установок".

Также корабли провели артиллерийские стрельбы по условным морским целям.

Как сообщалось, учение "Морское взаимодействие - 2024" пройдёт в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря.

В составе совместного отряда кораблей России и Китая корветы "Громкий" и "Резкий" ТОФ, эсминец "Иньчуань", фрегаты "Дали" и "Хэншуй", универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху" ВМС КНР.

По данным ТОФ, первое совместное военно-морское учение ВМФ РФ и ВМС КНР проведено в 2005 году в Жёлтом море. С 2012 года их проводят на регулярной основе в различных регионах.