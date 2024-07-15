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Swatch в I полугодии снизила выручку на 14,3%, хуже прогноза

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Swatch Group AG, крупнейший в мире производитель часов, в первом полугодии снизила выручку на 14,3% относительно того же периода прошлого года - до 3,445 млрд швейцарских франков, сообщается в отчетности компании.

Без учета изменения курсов обмена валют она уменьшилась на 10,7%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали выручку компании на уровне 3,75 млрд франков.

Чистая прибыль Swatch в январе-июне составила 147 млн франков против 498 млн франков годом ранее.

Операционная прибыль уменьшилась до 204 млн франков с 686 млн франков. Рентабельность по операционной прибыли упала до 5,9% по сравнению с 17,1% в первом полугодии 2023 года.

Ухудшение выручки обусловлено сильным снижением спроса на товары класса "люкс" в Китае, говорится в сообщении. Компания полагает, что ситуация на китайском рынке останется сложной до конца года.

Во втором полугодии Swatch ожидает сильного роста в Японии и США.

Цена обыкновенных акций компании рухнула на 11% в начале торгов в понедельник. Рыночная стоимость Swatch, которой также принадлежат бренды Breguet, Omega, Blancpain, Certina, Tissot и Longines, с начала текущего года снизилась почти на 24% (до 9,8 млрд франков), в то время как сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 9,2%.

Swatch
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