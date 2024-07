В бронетанковых войсках Израиля заявили о нехватке танков после месяцев боев в Газе

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Командование бронетанковых войск Израиля признало, что после месяцев операции в секторе Газа ему недостает танков, сообщает в понедельник Ynet со ссылкой на судебные документы.

По данным портала, ранее женщины-военнослужащие этого рода войск получили отказ на их просьбу отправиться на операцию в сектор Газа. После этого они подали соответствующее прошение в Верховный суд, на что пришлось реагировать командованию.

"Количество находящихся в строю танков в войсках недостаточно для требований войны и экспериментов с привлечением женщин. Мы работаем над увеличением арсенала. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) берет на службу очень много лиц, чтобы восполнить нехватку солдат, и она не может выделить достаточно мужчин на такие эксперименты в военное время", - говорится в разъяснении ЦАХАЛ для суда.

Тем самым генштаб принял решение отложить отправку женщин на боевые позиции до ноября 2025 года. Вместе с тем, напоминает Ynet, женщины-военные сыграли важную роль в отражении нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Тем временем, по информации западных СМИ, ЦАХАЛ в понедельник продолжала наносить удары по сектору Газа, в том числе по ряду районов города Газа. Обстрелы зафиксированы на северной окраине лагеря для палестинских перемещенных лиц "Нусейрат", в лагере "Аль-Магази", к востоку от Хан-Юниса и в западных кварталах Рафаха. По словам местных жителей, силы ЦАХАЛ подорвали несколько домов на западе и в центре Рафаха. Израильские военные также сообщали, что задействовали ВМС для ударов по анклаву. Между тем в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы муниципальные власти сообщили, что более не могут распределять питьевую воду среди 700 тыс. находящихся здесь лиц, включая перемещенных, из-за того, что закончились запасы топлива.

Ранее поступали сообщения, что в ХАМАС отказались от переговоров о прекращении огня с Израилем в Газе. В частности, причиной такого шага указывали попытки ЦАХАЛ ликвидировать в ходе удара по югу Газы главу военного крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа; точной информации об успехе удара нет. Однако в понедельник связанная с движением "Хезболла" газеты "Аль-Ахбар" сообщила со ссылкой на представителей ХАМАС, что переговоры с Израилем по возможной сделке возобновятся на этой неделе в Катаре.

Газете The New York Times стало известно, что на следующей неделе в КНР должны встретиться представители ХАМАС и движения ФАТХ, возглавляемого палестинским лидером Махмудом Аббасом. Темой переговоров должна стать послевоенная система управления сектором Газа. Делегацию ХАМАС возглавит глава ее политбюро Исмаил Хания, а ФАТХ - заместитель главы движения Махмуд аль-Алул. Также палестинцы встретятся 21 и 23 июля с главой МИД КНР Ван И.

The Times of Israel передает, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху занять территорию Западного берега реки Иордан в том случае, если Международный суд ООН признает незаконными израильские поселения. "Если Международный суд в Гааге решит, что поселения незаконны, ответьте им историческим решением распространить суверенитет на территории нашей родины", - сказал он в Кнессете членам своей партии "Национальная религиозная партия - Религиозный сионизм". Также он отверг возможность сделки с ХАМАС, назвав такой вариант "линией жизни" для группировки. В свой черед The Times of Israel напоминает, что 19 июля Международный суд ООН должен вынести рекомендательное, не влекущее юридических обязательств заключение о правовых последствиях израильской "оккупации палестинских территорий".

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 38 664, раненых - 89 097. За сутки погибли еще 80 палестинцев, 216 получили ранения. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.