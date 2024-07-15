Поиск

В бронетанковых войсках Израиля заявили о нехватке танков после месяцев боев в Газе

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Командование бронетанковых войск Израиля признало, что после месяцев операции в секторе Газа ему недостает танков, сообщает в понедельник Ynet со ссылкой на судебные документы.

По данным портала, ранее женщины-военнослужащие этого рода войск получили отказ на их просьбу отправиться на операцию в сектор Газа. После этого они подали соответствующее прошение в Верховный суд, на что пришлось реагировать командованию.

"Количество находящихся в строю танков в войсках недостаточно для требований войны и экспериментов с привлечением женщин. Мы работаем над увеличением арсенала. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) берет на службу очень много лиц, чтобы восполнить нехватку солдат, и она не может выделить достаточно мужчин на такие эксперименты в военное время", - говорится в разъяснении ЦАХАЛ для суда.

В миреПереговоры о прекращении огня в Газе возобновятся в Катаре на этой неделеПереговоры о прекращении огня в Газе возобновятся в Катаре на этой неделеЧитать подробнее

Тем самым генштаб принял решение отложить отправку женщин на боевые позиции до ноября 2025 года. Вместе с тем, напоминает Ynet, женщины-военные сыграли важную роль в отражении нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Тем временем, по информации западных СМИ, ЦАХАЛ в понедельник продолжала наносить удары по сектору Газа, в том числе по ряду районов города Газа. Обстрелы зафиксированы на северной окраине лагеря для палестинских перемещенных лиц "Нусейрат", в лагере "Аль-Магази", к востоку от Хан-Юниса и в западных кварталах Рафаха. По словам местных жителей, силы ЦАХАЛ подорвали несколько домов на западе и в центре Рафаха. Израильские военные также сообщали, что задействовали ВМС для ударов по анклаву. Между тем в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы муниципальные власти сообщили, что более не могут распределять питьевую воду среди 700 тыс. находящихся здесь лиц, включая перемещенных, из-за того, что закончились запасы топлива.

Ранее поступали сообщения, что в ХАМАС отказались от переговоров о прекращении огня с Израилем в Газе. В частности, причиной такого шага указывали попытки ЦАХАЛ ликвидировать в ходе удара по югу Газы главу военного крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа; точной информации об успехе удара нет. Однако в понедельник связанная с движением "Хезболла" газеты "Аль-Ахбар" сообщила со ссылкой на представителей ХАМАС, что переговоры с Израилем по возможной сделке возобновятся на этой неделе в Катаре.

Газете The New York Times стало известно, что на следующей неделе в КНР должны встретиться представители ХАМАС и движения ФАТХ, возглавляемого палестинским лидером Махмудом Аббасом. Темой переговоров должна стать послевоенная система управления сектором Газа. Делегацию ХАМАС возглавит глава ее политбюро Исмаил Хания, а ФАТХ - заместитель главы движения Махмуд аль-Алул. Также палестинцы встретятся 21 и 23 июля с главой МИД КНР Ван И.

The Times of Israel передает, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху занять территорию Западного берега реки Иордан в том случае, если Международный суд ООН признает незаконными израильские поселения. "Если Международный суд в Гааге решит, что поселения незаконны, ответьте им историческим решением распространить суверенитет на территории нашей родины", - сказал он в Кнессете членам своей партии "Национальная религиозная партия - Религиозный сионизм". Также он отверг возможность сделки с ХАМАС, назвав такой вариант "линией жизни" для группировки. В свой черед The Times of Israel напоминает, что 19 июля Международный суд ООН должен вынести рекомендательное, не влекущее юридических обязательств заключение о правовых последствиях израильской "оккупации палестинских территорий".

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 38 664, раненых - 89 097. За сутки погибли еще 80 палестинцев, 216 получили ранения. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.

Хроника 07 октября 2023 года – 15 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сенатор Джей Ди Вэнс станет кандидатом в вице-президенты США от республиканцев

Сенатор Джей Ди Вэнс станет кандидатом в вице-президенты США от республиканцев

Суд снял с Трампа обвинения в незаконном хранении секретных документов

Суд снял с Трампа обвинения в незаконном хранении секретных документов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Обострение палестино-израильского конфликта

Переговоры о прекращении огня в Газе возобновятся в Катаре на этой неделе

Переговоры о прекращении огня в Газе возобновятся в Катаре на этой неделе
Покушение на Трампа

В Секретной службе США отмечали проблемность крыши, с которой стреляли по Трампу

В Секретной службе США отмечали проблемность крыши, с которой стреляли по Трампу

Apple увеличила выручку в Индии в прошлом фингоду на треть почти до $8 млрд

Brent подешевела до $84,94 за баррель

Brent подешевела до $84,94 за баррель

Эстония предложила России совместно измерить фарватер пограничной реки Нарва

Эстония предложила России совместно измерить фарватер пограничной реки Нарва
Покушение на Трампа

Трамп назвал покушение на него сюрреалистическим опытом

Трамп назвал покушение на него сюрреалистическим опытом

Что случилось этой ночью: 15 июля, понедельник

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });