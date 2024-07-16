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Airbus спрогнозировала мировой спрос на самолеты в ближайшие 20 лет на уровне 42,4 тыс.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Глобальный спрос на новые пассажирские и грузовые самолеты в 2024-2043 годах составит 42,430 тыс. воздушных судов, прогнозирует европейская аэрокосмическая корпорация Airbus.

Локомотивами роста станут Индия и Китай, две самые населенные страны в мире, говорится в обзоре Global Market Forecast 2023.

В том числе спрос на узкофюзеляжные самолеты составит 33,510 тыс., на широкофюзеляжные лайнеры – 8,920 тыс., прогнозирует Airbus. Спрос на грузовые самолеты в 2024-2043 гг., как ожидается, достигнет 2,470 тыс. единиц, из них 940 составят новые самолеты, а остальное - переоборудованные пассажирские воздушные суда.

В последующие 20 лет мировые авиакомпании заменят порядка 18,460 тыс. старых самолетов (45% от всего числа новых поставок) новыми, более энергоэффективными лайнерами.

Согласно прогнозу Airbus, к 2043 году глобальный парк самолетов составит 48,23 тыс., увеличившись вдвое по сравнению с 2024 годом.

Среднегодовые темпы роста пассажирских перевозок в мире составят 8,4% до 2027 года на фоне восстановления спроса после пандемии коронавируса. В период с 2027 по 2043 год среднегодовые темпы роста снизятся до более умеренных 3,6%, рост грузовых перевозок составит 3,1%, ожидают в Airbus.

В прошлом году аэрокосмическая корпорация прогнозировала совокупный спрос на самолеты в следующие 20 лет на уровне 40,85 тыс. штук.

Airbus
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