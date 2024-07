Dow Jones вырос на максимум за 13 месяцев и обновил рекорд

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американский рынок акций показал позитивную динамику во вторник на статданных и корпоративной отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на максимальную величину за 13 месяцев (на 1,9%) и обновил исторический максимум второй день подряд.

Розничные продажи в США в июне не изменились относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,4%, по данным опроса The Wall Street Journal. Согласно пересмотренным данным, в мае розничные продажи увеличились на 0,3%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, по данным министерства труда. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,2%, по данным Trading Economics. Стоимость импортного топлива опустилась на 0,1%, что стало первым снижением с декабря 2023 года.

Бумаги UnitedHealth Group во вторник подорожали на 6,5% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones. Компания, работающая в сфере медицинского страхования, в апреле-июне получила скорректированную прибыль и выручку выше консенсус-прогноза.

Bank of America Corp. во втором квартале получил чистую прибыль и выручку лучше ожиданий экспертов. Цена акций второго по размеру активов банка США увеличилась на 5,4%.

Morgan Stanley увеличил чистую прибыль в минувшем квартале на 41%, выручку - на 12%, причем оба показателя превзошли прогнозы аналитиков. Бумаги одного из крупнейших банков США прибавили в цене 0,9%.

Аналитики BofA Securities улучшили рекомендацию для акций Shopify до "покупать" с "нейтрального уровня", а также повысили прогнозную цену до $82 с $78. На этой новости котировки бумаг оператора платформы для создания интернет-магазинов взлетели на 8,6% - до $69,72.

Цена акций американской Match Group, владельца приложений для знакомств Tinder и Hinge, подскочила на 7,5% на сообщениях СМИ о том, что фонд Starboard Value нарастил существенную долю в компании.

Кроме того, повысилась стоимость бумаг Caterpillar - на 4,3%, Boeing Co. - на 3,9%, Home Depot Inc. - на 3%, Tesla - на 1,6%, International Business Machines - на 1,6%, Apple Inc. и Amazon.com Inc. - на 0,2%.

В то же время цена акций Charles Schwab Corp. рухнула на 10,2%, что стало самым существенным снижением за 16 месяцев. Компания, работающая в сфере финансовых и брокерских услуг, в апреле-июне зафиксировала сокращение депозитов на 17% в годовом выражении. Кроме того, чистый процентный доход и процентная маржа не оправдали ожиданий экспертов.

Также подешевели бумаги Merck & Co. - на 2,1%, Microsoft Corp. - на 1%, Intel Corp. - на 0,4%, Chevron Corp. - на 0,2%, Micron Technology - на 2,6%, Super Micro Computer Inc. - на 2,3%, EQT Corp. - на 2,6%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 742,76 пункта (на 1,85%) и составил 40954,48 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 35,98 пункта (на 0,64%) - до 5667,2 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 36,77 пункта (на 0,2%) и завершил сессию на отметке 18509,34 пункта.