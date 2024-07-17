Аномальная жара наблюдается в южной и центральной Европе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Ряд стран в южной и центральной Европе столкнулись с чрезвычайно жаркой погодой, сообщают в среду европейские СМИ.

В частности, такая ситуация наблюдается в Греции. В Афинах в среду закрыли для посещения Акрополь. Местные власти объявили, что приняли такое решение, чтобы обеспечить защиту от жары как сотрудников, так и туристов. Ожидается, что в течение дня температура воздуха в столице прогреется до 43 градусов по Цельсию.

Кроме того, в Греции введен повышенный уровень опасности из-за лесных пожаров на фоне жаркой сухой погоды. В некоторых регионах страны ввели запрет на проведение, в частности, строительных работ в середине дня, когда температура достигает пиковых показателей.

В Италии накануне в 12 городах, в том числе в Риме, объявили самый высокий уровень опасности из-за жары. За последние дни в разных частях страны из-за такой погоды погибли четыре человека. Минздрав страны рекомендовал гражданам по возможности не выходить из дома и пить побольше воды.

Согласно прогнозу испанской метеорологической службы, в ближайшие дни на юге страны воздух может прогреться до 44 градусов по Цельсию.

В Румынии температура воздуха во многих районах в последние дни также держится в районе 40 градусов по Цельсию.

Лесные пожары из-за жары и ветра начались в разных частях Албании.

Аномально жаркая погода установилась и в Турции, где температура может достигать 40 градусов по Цельсию. Ожидается, что такая жара в стране сохранится еще два дня.