Промпроизводство в США в июне выросло на 0,6%, вдвое сильнее прогноза

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем на 0,3%.

Производство в перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% общего показателя, в прошлом месяце увеличилось на 0,4%. В добывающей промышленности (включая производство нефти и газа) показатель повысился на 0,3%.

Электроэнергетическая отрасль показала подъем на 2,8% из-за роста использования кондиционеров. Прошедший июнь стал самым жарким в США за 130 лет, по официальным данным.

Производство автомобилей увеличилось на 1,7%.

Использование производственных мощностей в июне увеличилось до 78,8% по сравнению с пересмотренных 78,3% месяцем ранее. Ранее сообщалось, что в мае этот показатель составил 78,7%, и аналитики ожидали его снижения до 78,4%.

Общий объем промпроизводства в США в прошлом месяце был на 1,6% выше, чем в июне 2023 года.

Согласно пересмотренным данным, в мае промышленное производство выросло на 0,9% за месяц и на 0,3% за год.

По итогам второго квартала промпроизводство увеличилось на 4,3% в годовом выражении, в том числе в перерабатывающей промышленности был зафиксирован подъем на 3,4%.