Белоруссия планирует переориентировать на Африку вместо ЕС экспорт тракторов из-за санкций

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Обновленные санкции Евросоюза в отношении Белоруссии предусматривают запрет на поставки белорусской продукции сельхозмашиностроения, в частности тракторов, сообщил вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик.

"Рука этих "товарищей" поднялась даже на продукцию нашего сельхозмашиностроения. Белорусские тракторы попали под санкции и с 1 июля не могут поставляться в ЕС", - сказал Пархомчик, которого цитирует госагентство БелТА.

Он также отметил, что с июля были введены очередные ограничения на поставки в ЕС мебели белорусского производства, кабельной продукции.

"Текущий этап очень сложный. Мы это чувствуем и понимаем. Очень важно, что со сложностями мы справляемся. Много вопросов возникло с многоразовым объявлением санкций в наш адрес", - констатировал вице-премьер.

По его словам, "будут даны адекватные оценка и ответ на поставленные вызовы". "И правительство, и отраслевые министерства сейчас активно ищут новые рынки для переориентации экспортных потоков. В качестве перспективных выделены рынки африканских государств, уже проведены соответствующие переговоры, дело стало за результатом", - отметил он.

С 1 июля 2024 года вступил в силу новый пакет санкционных ограничений Евросоюза в отношении Белоруссии. Речь идет о продукции двойного назначения, товарах, используемых для морской навигации, а также люксовых товарах. Также запрещен импорт из Белоруссии гелия, золота, алмазов и других полезных ископаемых.

"Последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт (в Белоруссию - ИФ) товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и производстве сжиженного природного газа", - говорится в заявлении совета ЕС. Новые ограничительные меры вводятся в рамках борьбы против обхода Россией европейских санкций и с учетом "высокой степени интеграции экономик России и Белоруссии", сообщал Совет ЕС.