В Польше построили военную базу для размещения 1 тысячи солдат США

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Польше достроили базу в Свентошуве, которая сможет разместить больше тысячи американских военнослужащих, сообщило агентство PAP.

База предназначена для временного размещения союзных войск в целях обучения. Также там может быть налажено вахтовое пребывание военнослужащих. Также база будет использоваться для быстрого сбора и получения припасов, настройки боевой техники перед перемещением в район тактического сбора.