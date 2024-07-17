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В Польше построили военную базу для размещения 1 тысячи солдат США

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Польше достроили базу в Свентошуве, которая сможет разместить больше тысячи американских военнослужащих, сообщило агентство PAP.

База предназначена для временного размещения союзных войск в целях обучения. Также там может быть налажено вахтовое пребывание военнослужащих. Также база будет использоваться для быстрого сбора и получения припасов, настройки боевой техники перед перемещением в район тактического сбора.

США Польша Свентошув
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