В Париже трех человек госпитализировали из-за пожара в посольстве Чехии
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Париже случился пожар в одном из помещений посольства Чехии, огонь потушили, есть пострадавшие, CT24 представитель чешского МИД Даниэль Дрейк.
"Мы можем подтвердить, что произошел пожар, к настоящему времени он потушен", - сказал он, уточнив, что дипломатическая часть комплекса не пострадала.
Три человека отравились продуктами горения, их положили в больницу на обследование.
По первоначальным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Телеканал отмечает, что посольство Чехии расположено недалеко от Эйфелевой башни, поэтому движение транспорта в этой части Парижа в ближайшие дни может быть осложнено, но и само посольство, и консульский отдел продолжат работу в привычном режиме.