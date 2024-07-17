В Париже трех человек госпитализировали из-за пожара в посольстве Чехии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Париже случился пожар в одном из помещений посольства Чехии, огонь потушили, есть пострадавшие, CT24 представитель чешского МИД Даниэль Дрейк.

"Мы можем подтвердить, что произошел пожар, к настоящему времени он потушен", - сказал он, уточнив, что дипломатическая часть комплекса не пострадала.

Три человека отравились продуктами горения, их положили в больницу на обследование.

По первоначальным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Телеканал отмечает, что посольство Чехии расположено недалеко от Эйфелевой башни, поэтому движение транспорта в этой части Парижа в ближайшие дни может быть осложнено, но и само посольство, и консульский отдел продолжат работу в привычном режиме.