Бывшего главу МИД Китая Цинь Гана исключили из ЦК Компартии КНР

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение об исключении из своего состава бывшего главы МИД страны Цинь Гана, сообщает в четверг газета South China Morning Post.

Издание отмечает, что в коммюнике, в котором говорится об этом решении, Цинь Ган назван "товарищем". Предполагается, что такое обращение означает, что из самой партии его не исключили и что он не является фигурантом уголовного дела.

Газета напоминает, что Цинь Ган уже более года не появлялся на публике, однако до сих пор сохранял место в ЦК Компартии.

В 2023 году в руководстве КНР произошла вызвавшая широкий резонанс перестановка: в июле стало известно, что Цинь Ган снят с должности министра иностранных дел. На этот пост назначили заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Ранее главой МИД был как раз Ван И.

Тогда иностранные СМИ предполагали, что назначение Цинь Гана совпало по времени со стремлением председателя КНР Си Цзиньпина улучшить отношения с США. Однако на министерской должности в итоге он пробыл всего около семи месяцев.