Поиск

Анкара призвала страны мира признать Турецкую республику северного Кипра

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Парламент Турции в четверг принял резолюцию, в которой содержится призыв к мировому сообществу признать Турецкую республику северного Кипра независимым государством.

"Мы обращаемся к мировому сообществу с призывом признать существующие на Кипре реалии, незамедлительно положить конец бесчеловечной изоляции турков-киприотов и признать Турецкую республику северного Кипра, как она того и заслуживает", - приводит агентство EFE выдержку из резолюции.

"Лишь решение, предполагающее сосуществование на Кипре двух государств, способно гарантировать стабильность и долговременный мир в этой части Средиземноморья. Не следует и далее продолжать игнорировать существование на острове двух различных народов и двух отдельных государств", - отмечается в документе.

Турция ввела войска в северную часть Кипра в 1974 году в ответ на энозис - присоединение Кипра к Греции в период правления в Афинах "черных полковников". Спустя восемь лет турки-киприоты объявили о независимости от Кипра и образовании так называемой Турецкой республики северного Кипра, которую до сих пор признает лишь Анкара.

Турция Кипр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 18 июля

Опрос The Economist показал, что 80% демократов поддержали бы кандидатуру Харрис

Опрос The Economist показал, что 80% демократов поддержали бы кандидатуру Харрис

Белоруссия вновь повысила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Урсула фон дер Ляйен утверждена главой Еврокомиссии на второй срок

Урсула фон дер Ляйен утверждена главой Еврокомиссии на второй срок

Словакия прекратила получать по трубам нефть от "ЛУКОЙЛа" из-за запрета Украины на транзит

Словакия прекратила получать по трубам нефть от "ЛУКОЙЛа" из-за запрета Украины на транзит

Урсула фон дер Ляйен предложила построить европейский оборонный союз

Урсула фон дер Ляйен предложила построить европейский оборонный союз

МОК опубликовал окончательный список российских участников Олимпиады-2024

МОК опубликовал окончательный список российских участников Олимпиады-2024

РФ может развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на размещение оружия США в ФРГ

Литва выйдет из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Кремль заявил, что РФ придется принять меры в связи с новой морской стратегией Украины

Кремль заявил, что РФ придется принять меры в связи с новой морской стратегией Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });