Анкара призвала страны мира признать Турецкую республику северного Кипра

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Парламент Турции в четверг принял резолюцию, в которой содержится призыв к мировому сообществу признать Турецкую республику северного Кипра независимым государством.

"Мы обращаемся к мировому сообществу с призывом признать существующие на Кипре реалии, незамедлительно положить конец бесчеловечной изоляции турков-киприотов и признать Турецкую республику северного Кипра, как она того и заслуживает", - приводит агентство EFE выдержку из резолюции.

"Лишь решение, предполагающее сосуществование на Кипре двух государств, способно гарантировать стабильность и долговременный мир в этой части Средиземноморья. Не следует и далее продолжать игнорировать существование на острове двух различных народов и двух отдельных государств", - отмечается в документе.

Турция ввела войска в северную часть Кипра в 1974 году в ответ на энозис - присоединение Кипра к Греции в период правления в Афинах "черных полковников". Спустя восемь лет турки-киприоты объявили о независимости от Кипра и образовании так называемой Турецкой республики северного Кипра, которую до сих пор признает лишь Анкара.